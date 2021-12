Argenx bondit | Avis de brokers sur Colruyt , Solvay, Umicore et Ontex (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en nette baisse, ce lundi matin, l'inquiétude sur la propagation rapide du variant Omicron du coronavirus et les restrictions sanitaires mises en place devant peser sur la tendance à quelques jours des fêtes de fin d'année.

À Bruxelles, le Bel 20 faisait toutefois exception (+0,2%) vers 9h15 grâce à un bond de 15% d’argenx après son feu vert US. L’indice des valeurs cotées en continu reculait, pour sa part, de 1,34%.

Avec des reculs autour de 2,5%, Umicore, Aperam, AB InBev et Solvay sont en queue de peloton. Elia, Sofina et Proximus limitent la casse (-0,7%).

Hors Bel 20, les replis les plus marqués sont ceux de Van de Velde (-4,2%), de Mithra (-4,8%) et d’Eurocommercial (-4,1%).

Advicenne , de son côté, grimpe de 6,2%. Son médicament est éligible au remboursement. Avantium s’adjuge 3,9% et Onward Medical 3,6%.

Briefing actions belges

>Les portes du marché américain s'ouvrent pour argenx . Après plus de dix ans de travaux et un milliard d'euros d'investissements, la biotech argenx a obtenu le feu vert pour lancer aux USA son premier traitement, un médicament contre la myasthénie grave. Notre article.

>Hellman & Friedman et les fonds et mandats gérés par GIC et BlackRock Private Equity Partners ont finalisé leur acquisition d'une participation de 16.8% dans Belron. D’Ieteren conserve une participation de 50,01%. Le communiqué.