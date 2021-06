Une biotech bondit | Target relevé sur Ahold Delhaize, Ageas et Aperam | Barclays moins chaud sur Galapagos (+Briefing)

Les principales bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce lundi midi, alors que la semaine sera chargée avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis et la réunion monétaire de la BCE à l'agenda, des données rassurantes sur l'emploi américain n'ayant pas dissipé la crainte d'un emballement des prix.

Argenx, dont la collaboration avec Johnson & Johnson a été arrêtée, chute de 5,8%. Parmi les autres baisses au sein du Bel 20, pointons celles d’ UCB (-1,4%) et de Galapagos (-0,6%). Barclays a réduit son objectif de cours sur cette dernière.

Hors Bel 20, Celyad bondit de 9,2%. Vendredi, la biotech va présenter des données de son essai en phase 1 "Immunicy" testant le CYAD-211 pour le myélome multiple. Notons encore les gains de Deceuninck (+4,5%) et d' Atenor (+3,1%)

Kinepolis (-2,5%), Acacia Pharma (-2,5%) et Mithra (-1,9%) sont à la traîne.

Le briefing actions belges

>L'accord entre argenx et Johnson et Johnson tombe à l'eau. Janssen a décidé de mettre un terme à un accord de collaboration de 500 millions d'euros conclu avec argenx en 2018. Et cela, dans la foulée des résultats d'un essai clinique. Notre article.