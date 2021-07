ASML fait des étincelles à Amsterdam

Le mouvement de vente panique de lundi a été complètement résorbé par de nombreux indices européens, dont le Bel 20. Le rebond est plus fébrile sur les places asiatiques, ce qui fait dire à Jeffrey Halley, analyste chez Oanda que "la plus grande leçon de ces deux derniers jours est peut-être que la reprise mondiale ne sera pas parfaitement synchronisée". Dans une interview accordée à l'agence AFP, il explique qu'"il y a des nantis - à savoir les puissances de l'Amérique du Nord et de l'Europe- et des démunis, soit la majorité de l'Asie et du monde en développement".