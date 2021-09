Avis de brokers sur AB InBev, Ahold Delhaize, Van de Velde et VGP | Mithra déçoit (+Briefing)

Briefing actions belges

> AvH a augmenté sa participation dans Medikabazaar, le leader du marché de la fourniture d’équipements médicaux et de consommables aux hôpitaux en Inde via un modèle en ligne. Le communiqué.

>Bpost a annoncé deux changements au sein de son comité de direction. Ilias Simpson, qui dirigeait les activités colis & logistique du groupe en Amérique du Nord, quittera le groupe fin 2021. Radial US sera dirigée, avec effet immédiat, par Laura Ritchey (Radial US COO) et Gary Crowe (Radial US CFO. Ross Hurwitz est nommé Chief Legal Officer et Corporate Secretary. Le communiqué.