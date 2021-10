Recticel bondit | Avis de brokers sur Solvay, Sofina, Umicore, Cofinimmo, Aperam et Melexis | Un "shorteur" cible Kinepolis (+Briefing)

Les principales bourses européennes sont en hausse, ce mercredi midi, dans l'attente de données sur l'inflation américaine et le lancement d'une nouvelle saison de résultats aux États-Unis.

C’est KBC (-1,5%) qui, au sein du Bel 20, affiche le recul le plus sensible. Proximus abandonne 1,1%, UCB 1% et Sofina 0,9%. Degroof Petercam a réduit son objectif de cours sur cette dernière.