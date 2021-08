Avis de brokers sur WDP, argenx, Umicore et Aperam | Deux "shorteurs" ciblent une SIR (+Briefing)

Grâce à Wall Street et aux résultats d'entreprises, le vert domine ce mercredi midi sur les marchés européens. Les indices américains sont attendus stables à l'ouverture.

Les principales bourses européennes évoluent en hausse, ce mercredi midi, dans le sillage de Wall Street, de solides publications d'entreprises permettant de contrebalancer les inquiétudes relatives à la propagation du variant Delta et à la pression réglementaire en Chine.

Aedifica (+1,2%) est en tête des hausses au sein du Bel 20. La SIR est suivie par Solvay (+1%) et WDP (+0,9%). Deux analystes ont relevé leur objectif de cours sur cette dernière.

Aperam (+0,8%) et argenx (+0,7%) bénéficient également d'avis positifs de brokers.

Seules trois valeurs sont dans le rouge: Colruyt (-0,3%), Galapagos (-0,3%) et Umicore (-0,2%).

Hors Bel 20, Bekaert grimpe de 4,5% et Hyloris de 3,3%. La biopharma a publié ses résultats semestriels ce matin. Notons encore les gains de D'Ieteren (+2,8%) et de Bone Therapeutics (+2,5%).

Dans le bas du tableau, on pointera la présence d' Advicenne (-3,2%), de Roularta (-2,1%) et de MDxHealth (-1,9%).

Briefing actions belges

> Ahold Delhaize . Le fisc réclame 380 millions d’euros à Delhaize. L’administration fiscale belge réclame à la chaîne de distribution Delhaize pas moins de 380 millions d’euros d’impôts. En cause: le propriétaire néerlandais du groupe a absorbé les magasins Delhaize américains sans payer de taxes. Notre article.

>Programme chargé pour Hyloris au second semestre. Hyloris a dégagé, à l’issue du premier semestre, des revenus de 1,15 million d’euros contre 102.000 euros, un an plus tôt. Notre article.