Bonne nouvelle pour UCB | Proximus perd un de ses rares fans | Nyxoah plus proche du Nasdaq (+Briefing)

À Bruxelles, le Bel 20 fait exception et s’adjugeait 0,38% vers 12h30, l’indice des valeurs cotées en continu restant stable.

Au sein du Bel 20, c’est Aperam et UCB qui mènent la danse (+1,8%). UCB a reçu un avis positif en Europe pour son traitement contre le psoriasis. Galapagos gagne 1,3% tout comme WDP.

Hors Bel 20, Hamon monte encore (+3,8%). Nyrstar prend 3,5% et Picanol 2,9%.

Sequana Medical (-2,6%), Kinepolis (-1,9%) et Celyad (-1,5%) traînent des pieds.

Briefing actions belges

>La cotation de Nyxoah a été suspendue à 11h45 dans l'attente de la publication d'un communiqué. La medtech entend lever 78 millions de dollars via son introduction sur le Nasdaq qui devrait intervenir dans les premiers jours de juillet. Notre article .

> Care Property Invest a levé 32,5 millions d’euros en émettant des "sustainability bonds" via un placement privé. Les obligations ont une échéance de 10 ans, avec des coupons de 2,05%. Le communiqué.

> Mithra a renégocié avec succès les obligations de paiements ("earnouts") liées à deux produits de sa plateforme de solutions thérapeutiques complexes - l’implant Zoreline et l’anneau hormonal contraceptif Myring - pour un montant total de 17 millions d’euros. Le communiqué.

>Oxurion a décidé de concentrer ses ressources sur ses deux essais cliniques en cours testant le THR-687 et le THR-149. La biotech ne fera plus d’investissements directs dans ses activités non essentielles. Le communiqué.