Consensus Bel 20: contraction du potentiel moyen vers 6%

Les écarts sont aujourd’hui importants entre les actions les plus fortement décotées et celles affichant des primes importantes.

Les cours des valeurs de l’indice Bel 20 ont enregistré une progression moyenne proche de 5% durant le mois écoulé. Seulement quatre valeurs ont affiché des reculs, les plus importants étant Galapagos (-11%) et AB Inbev (-10%). À l’inverse, huit titres ont affiché des progressions supérieures à 8%, avec Aperam (+16%), Umicore (+14%), Elia (+14%) et Melexis (+14%) en tête des hausses.

<6% Dans l’ensemble, le potentiel moyen des valeurs de l’indice Bel 20 s’est contracté légèrement en-dessous de 6%.

Les objectifs médians ont également progressé chez la plupart des sociétés, avec une hausse moyenne de 2,3% tirée notamment par Sofina (+11%), Aperam (+8%) ou argenX (+7%). Les valeurs dont les objectifs ont reculé ont également été celles qui ont été le plus lourdement pénalisées au niveau de leur cours boursier, et nous retrouvons donc dans ce groupe Galapagos (-13%) et AB Inbev (-2%).

Dans l’ensemble, le potentiel moyen des valeurs de l’indice Bel 20 s’est contracté légèrement en-dessous de 6%, avec des écarts qui sont aujourd’hui importants entre les sociétés affichant des primes importantes (Sofina et Umicore) et celles qui subissent des décotes supérieures à 20% (AB Inbev, Telenet et Galapagos).

Gagnants et perdants

AB Inbev a subi de nombreuses révisions négatives au niveau des objectifs (notamment chez Credit Suisse, Jefferies, Deutsche Bank ou Morgan Stanley), suite à la publication de résultats mitigés et légèrement inférieurs aux attentes de certains analystes pour le deuxième trimestre.

Révisions d’objectifs également négatives chez Ageas , notamment de la part d’UBS ou Oddo BHF qui ont intégré dans leurs attentes un impact significatif des indemnisations suite aux récentes inondations sur une bonne partie du territoire belge, ainsi qu’une baisse des plus-values dans l’assurance-vie.

ArgenX a été une des valeurs les plus entourées sur le mois écoulé, avec une hausse d’avis vers l’achat chez KBC Securities tandis que de nombreux autres courtiers (notamment JP Morgan ou Goldman Sachs) se sont contentés de relever leur objectif. Les analystes deviennent de plus en plus enthousiastes pour les médicaments en développement, et notamment pour l’Efgartigimod, qui pourrait être utilisé dans plusieurs maladies auto-immunes.

Cofinimmo a également été très entouré, avec des révisions haussières au niveau des objectifs chez Exane BNP Paribas, Degroof Petercam, Kepler Cheuvreux ou Berenberg. La transition du portefeuille vers les maisons de repos continue d’alimenter une vague régulière de révisions favorables dans la perspective d’une réduction du précompte mobilier lorsque ce segment sera devenu suffisamment important dans le portefeuille (à partir de 60%).

Solvay a également été largement soutenu par les analystes, avec des hausses d’objectifs chez Credit Suisse, KBC Securities, Morgan Stanley ou Exane. Ces révisions ont fait suite à l’annonce de bons résultats pour le deuxième trimestre, avec une hausse des objectifs de la direction pour l’exercice en cours.

Révisions d’objectifs haussières également chez Umicore, qui a vu de nombreux analystes (notamment ING, Bernstein, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Kepler Cheuvreux) relever leurs attentes suite à la surprise positive des résultats semestriels, ressortis largement au-dessus des attentes du consensus.

Autres avis

Galapagos a été descendu en position vendeuse chez Deutsche Bank, qui souligne que sa valorisation représente essentiellement la valeur des liquidités en portefeuille.

Sofina a été descendu en position vendeuse chez Degroof Petercam, l’analyste estimant que la forte hausse du titre en 2021 limite désormais le potentiel haussier du holding.

GBL a vu de nombreux courtiers (ING, Degroof Petercam, Kepler Cheuvreux) relever leur objectif suite à la hausse de la valeur nette d’inventaire des participations en portefeuille durant le premier semestre.