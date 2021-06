Consensus Bel 20: la hausse des cours limite le potentiel

Seules Telenet et UCB affichent encore un potentiel haussier supérieur à 20%.

Les composantes de l’indice Bel 20 ont signé un bon mois boursier, avec une progression moyenne des cours proche de 4%, emmenée par des bonds de 19% pour argenx , de 13% pour Sofina , de 10% pour Melexis et de 9% pour les immobilières Aedifica et WDP . À l’inverse, les amplitudes pour les valeurs en baisse ont été nettement plus modestes, à l’exception d’Ageas (-7%).