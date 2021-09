Consensus Bel 20: le potentiel désormais proche de 11%

Les cours des valeurs de l’indice Bel 20 ont lourdement corrigé durant le mois écoulé, avec un recul moyen de 3,6%, emmené par un important contingent de sept valeurs qui ont reculé de plus de 7% : AB Inbev, Ageas, Aperam, Sofina, Solvay, UCB et Umicore. Ce dernier groupe affiche même une correction proche de 13% par rapport à la mi-août. Les progressions ont été peu nombreuses (seulement cinq titres) et de faible amplitude, la plus forte étant à mettre au crédit de Melexis (+4%)