Consensus Bel 20: le potentiel moyen remonte vers 8%

Gagnants et perdants

KBC a enregistré plusieurs révisions favorables, avec un avis relevé en position neutre chez Kepler Cheuvreux, une recommandation reprise à "acheter" chez Goldman Sachs, et des objectifs remontés chez JP Morgan Cazenove et Morgan Stanley. Le retour du dividende et les conditions favorables en Europe Centrale justifient l’approche plus constructive du dossier chez les brokers.