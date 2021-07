Coup de blues sur les marchés

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse sur fond de recul des rendements obligataires et de craintes quant à l'impact du variant Delta sur la reprise économique.

Les marchés actions ont pris un sérieux coup de bambou sur la tête ce jeudi, inquiets quant à la perspective de voir les banques centrales alléger leur soutien à l'économie et alors que le variant Delta du Covid-19 menace de gripper la reprise. D'aucuns redoutent une quatrième vague de contaminations, ce qui chamboulerait le calendrier monétaire de la Fed et de la BCE.

2% La BCE se fixe désormais pour objectif un taux d'inflation symétrique dans la zone euro de 2% à moyen terme. Elle visait jusqu'à présent un taux "proche de, mais inférieur à 2%" à moyen terme.

À la cloche, l'Europe boursière était recouverte de rouge après une de ses plus mauvaises séances de l'année. Les grands indices européens ont lâché plus de 2% en séance, réduisant légèrement leurs pertes en fin de journée. Le Stoxx 600 Europe, qui avait entamé la séance à moins de deux unités de son record historique, est retombé 8 points plus bas, soit un recul de 1,72%.

Les annonces de la Banque centrale européenne, qui s'est fixé un nouvel objectif d'inflation 2% à moyen terme, ont cependant profité à l'euro et ralenti la baisse des rendements obligataires européens.

UCB résiste, le luxe français coince

À Bruxelles, le Bel 20 a fini la journée avec seulement une valeur dans le vert, UCB (+0,72%). L'indice bruxellois a abandonné 0,96%, résistant mieux que ses voisins européens.

Plombés par les inquiétudes concernant la vigueur de la reprise chinoise, les géants français du luxe ont particulièrement souffert.

Aucun titre du CAC 40 n'a, par exemple, réussi à avancer, mis à part le motoriste et équipementier aéronautique Safran (+1,07%) et le géant des logiciels Dassault Systèmes (+0,08% à 42,58 euros). Plombés par les inquiétudes concernant la vigueur de la reprise chinoise, les groupes français de luxe Kering (-3,37%), LVMH (-3,21%) et Hermès (-2,67%) ont particulièrement souffert.

De l'autre côté de l'Atlantique, les trois grands indices de glissaient d'environ 1% à l'heure où les bourses européennes débranchaient la prise. Les valeurs technologiques chinoises cotées à la Bourse de New York, comme Didi ou AliBaba, ont continué de pâtir du renforcement de la surveillance de Pékin.

Solide trimestre pour Deliveroo

Aucun des grands secteurs de la cote européenne n'a été épargné par le mouvement baissier. Les reculades les plus franches étaient à mettre sur le compte du secteur de la distribution et du compartiment des matières premières, le plus exposé à un arrêt brutal de l'économie.

Malgré l'accroc de ce jeudi, Aperam a vu son titre gonfler de 27,69% depuis le début de l'année.

Malgré des objectifs de cours relevés par deux brokers, Aperam a ainsi cédé 2,53%, de quoi rogner quelque peu son formidable bilan 2021. Malgré l'accroc de ce jeudi, le producteur d'inox a vu son titre gonfler de 27,69% depuis le début de l'année.

Sur le marché londonien, la plateforme Deliveroo a pris de son côté plus de 5% en séance après avoir dévoilé des ventes en forte hausse au deuxième trimestre. Le champion de la livraison de repas a toutefois déjanté dans la seconde partie de la séance, effaçant toute son avance pour terminer sur une baisse de 2,28%.

Le Danemark remporte l'Euro des banques

Les banques étaient également coincées dans le bas du tableau, toujours affectées par la baisse des rendements obligataires, ce qui pèse fortement sur leurs marges.

Sabadell, Société Générale et BNP Paribas ont perdu autour de 3%. Bank of Ireland a même fondu de plus de 5%. À Bruxelles, KBC a plié de 1,05% et ING 2,59%. Une action fait toutefois exception. Danske Bank, la première banque danoise, a gagné 1,12% à la Bourse de Copenhague après avoir revu ses prévisions de bénéfices à la hausse.