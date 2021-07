Début en forte hausse pour Biotalys sur Euronext

Avec Biotalys, Euronext Bruxelles enregistre sa quatrième société cotée cette année, après Ecopak, Choice et TheraVet.

Marché en saturation

Biotalys a présenté 6.333.333 actions nouvelles, d'une valeur de 47,5 millions d'euros. La biotech arrive dans un marché des introductions en bourse en saturation au niveau mondial. Les investisseurs se montrent plus sélectifs. Le premier semestre s'est avéré record en termes d'introductions en bourse, avec plus de 350 milliards de dollars levés selon Bloomberg. En Europe, le chiffre a atteint 43,2 milliards de dollars, un niveau plus observé depuis quatorze ans.