Deux targets baissés sur Colruyt | Deux biotechs grimpent | Avis de brokers sur Solvay, Umicore et Ontex (+Briefing)

Les principales bourses européennes reculent nettement, ce lundi midi, les investisseurs s'inquiétant de l'augmentation rapide des cas de Covid-19 dus au variant Omicron et de l'impact économique des restrictions liées à la pandémie.

À Bruxelles, le Bel 20 limitait toutefois ses pertes (-0,21%) vers 12h30 grâce à un bond de près de 8% d’argenx après son feu vert US. L’indice des valeurs cotées en continu reculait, pour sa part, de 1,10%.

Avec un recul de 3,8%, Galapagos est lanterne rouge. AB InBev abandonne 2,8%, Colruyt 1,7% et Aedifica 1,7%. Deux analystes ont réduit leur objectif de cours sur le leader belge de la grande distribution.

Outre argenx , seules AvH (+0,4%) et Melexis (+0,3%) sont dans le vert.

Hors Bel 20, les replis les plus marqués sont ceux de Bone Therapeutics (-9,2%), d'Exmar (-4,2%) et de Kinepolis (-3,7%).

La biotech Advicenne , de son côté, bondit de 12%. Son médicament est éligible au remboursement. Avantium s’adjuge 5,6% et CFE 2,9%.

Briefing actions belges

>Les portes du marché américain s'ouvrent pour argenx . Après plus de dix ans de travaux et un milliard d'euros d'investissements, la biotech argenx a obtenu le feu vert pour lancer aux USA son premier traitement, un médicament contre la myasthénie grave. Notre article.

>Hellman & Friedman et les fonds et mandats gérés par GIC et BlackRock Private Equity Partners ont finalisé leur acquisition d'une participation de 16.8% dans Belron. D’Ieteren conserve une participation de 50,01%. Le communiqué.