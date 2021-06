Galapagos résiste malgré un changement de prix cible

Le titre affiche cependant un recul de plus de 24% depuis le début de l'année. Sur un mois, il a perdu plus de 2%. La valeur reste plombée par les revers du Jyseleca (filgotinib), un traitement contre la polyarthrite rhumatoïde. La Food and Drug Adminstration avait demandé des examens complémentaires à Galapagos sur les effets de ce médicament. Dans la foulée, le partenaire de la biotech, le laboratoire américain Gilead, avait annoncé se retirer de la collaboration avec le groupe.