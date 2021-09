Gimv et Brederode en vedette chez un courtier

Après avoir fait le point sur le segment, Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation sur deux holdings, à "acheter". Les élus se nomment Gimv et Brederode.

Les holdings ont le vent en poupe à la bourse de Bruxelles. Rien qu'au sein du Bel 20, Sofina tutoie le sommet des performances, bien que l'analyste Romain Kumps, chez Kepler Cheuvreux, constate que le titre n'occupe plus depuis récemment la première place. Toutefois, l'action affiche toujours une surperformance par rapport à l'indice depuis le début de l'année, avec un gain de plus de 26%, contre près de 14% pour le Bel 20.

"Les investisseurs ont reconnu qu'une prime de 30% par rapport à la valeur nette d'inventaire de Sofina paraît désormais excessive, et tiennent en compte des risques de régulation pour les sociétés chinoises détenues dans le portefeuille de Sofina."

L'analyste de Kepler Cheuvreux reste prudent sur les prévisions de Sofina , et a maintenu sa recommandation à "conserver" sur le titre. Il souligne, dans une note, que "les investisseurs ont reconnu qu'une prime de 30% par rapport à la valeur nette d'inventaire de Sofina paraît désormais excessive, et tiennent en compte des risques de régulation pour les sociétés chinoises détenues dans le portefeuille" du holding. Il a ajouté que, désormais, l'action cote avec une prime de 14% par rapport à la valeur nette d'inventaire , "une prime parfaite, mais qui limite une hausse potentielle de l'objectif de cours".

En revanche, il s'est montré nettement plus optimiste pour deux autres holdings cotés à Bruxelles, Gimv et Brederode . Romain Kumps a revu son modèle sur l'action Gimv, suite aux hausses de valorisation dans le portefeuille du holding et aux désinvestissements réalisés ces derniers mois. "Ce qui conduit à une valeur nette d'inventaire (NAV) aux alentours de 55 euros, contre 49 euros en mars" indique-t-il.