ING "achète" Euronav | Un "shorteur" se renforce sur Galapagos | Bonne nouvelle pour EVS (+Briefing)

Les marchés boursiers européens évoluent en recul à l'ouverture, ne parvenant pas à suivre la cadence de Wall Street et la clôture record du S&P 500. L'indice élargi de la Bourse de New York a profité du retour en force des valeurs technologiques, Tesla en tête.

Les valeurs belges à suivre

KBC (-0,07%) est stable. La banque a conclu un accord juridique avec Bank of Ireland, l'une des plus grandes banques d'Irlande, sur la vente de la quasi-totalité de son portefeuille de prêts irlandais et de ses comptes courants et d'épargne. Cet accord final entre KBC et Bank of Ireland aura une incidence sur les résultats du troisième trimestre de KBC, qui seront publiés le 12 novembre. Cela réduira le bénéfice du troisième trimestre d'environ 200 millions d'euros, selon KBC.