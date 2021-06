KBC et ING en forme | Colruyt rebondit | Targets relevés sur Ontex et IBA (+Briefing)

Les principales bourses européennes évoluent en légère baisse ce jeudi midi tandis que le dollar et les taux grimpent après les annonces de la Réserve fédérale (Fed), qui a signalé qu'elle pourrait relever ses taux d'intérêt à un rythme plus rapide que prévu.

C’est Argenx (-2,6%) qui accuse le repli le plus sensible au sein du Bel 20. La biotech est suivie par Sofina (-2,3%), Elia (-2%) et Galapagos (-1,9%).