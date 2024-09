KBCS ne voit pas Umicore abandonner les batteries électriques

La cause de cette catastrophe boursière est connue. La division matériaux pour batteries électriques, présentée comme le moteur de croissance du groupe belge, à côté de ses activités de recyclage des métaux précieux et des catalyseurs, a subi un double revers. Un ralentissement du secteur des véhicules électriques, d'une part, et plus inquiétant sans doute, le choix porté sur les batteries NMC alors que le type LFP a actuellement le vent en poupe.