L'acquisition polonaise de Recticel a du plomb dans l'aile

Recticel avait signé en mars dernier un accord préliminaire pour reprendre les activités de panneaux d'isolation de la société polonaise Gór-Stal. L'entreprise belge était prête à payer 30 millions d'euros pour racheter Gór-Stal et son site de production situé près de Cracovie.

Recticel avait prévu de finaliser l'opération après l'été, mais il y a eu un contretemps. "Les propriétaires nous ont récemment informés qu'ils ne souhaitaient pas procéder à la vente, invoquant un changement de circonstances", peut-on lire dans le communiqué de la société cotée à Bruxelles. "Nous utiliserons toutes les actions légales disponibles pour faire respecter la prise de contrôle et obtenir une compensation complète".

Solide trimestre

Pour le compte du troisième trimestre de son exercice, Recticel a dégagé un chiffre d'affaires de près de 320 millions d'euros . C'est 47% de plus que les 217,4 millions d'euros affichés l'an dernier à la même période.

Le champion belge de l'isolation confirme ainsi le net redressement de son activité entamé depuis la fin 2020 et la reprise des grands chantiers de construction.

Objectifs confirmés

Recticel confirme ses objectifs pour le reste de l'année et s'attend toujours à dégager un Ebitda compris entre 123 et 133 millions. Mais, le spécialiste s'attend à quelques turbulences au vu de la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Il n'exclut pas d'augmenter le prix de ses produits pour équilibrer les choses.