L'action Balta prend de la hauteur après un semestre de feu

Balta a enregistré une forte reprise de ses bénéfices au cours des six premiers mois de l'année. Le fabricant de tapis s'attend toutefois à voir ses coûts grimper pour le reste de l'année.

Il pourrait donner de nouvelles indications sur l'impact économique de la propagation du variant Delta du coronavirus et, surtout, sur les intentions de la banque centrale en matière de réduction de ses achats d'obligations, un "tapering" qui reste la préoccupation numéro un sur les marchés .

En attendant, le Bel 20 reculait de 0,15% vers 10h30. Chez nos voisins européens, les marchés actions évoluaient sans entrain de part et d'autre de l'équilibre et dans des variations minimes.

Balta surprend la cote

Le producteur de tapis a enregistré un chiffre d'affaires de 166 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 55% sur un an et bien supérieur aux 152 millions d'euros prévus par les analystes de KBC Securities. À 23 millions d'euros, le bénéfice opérationnel ajusté avant dépréciation et amortissement, ou ebitda, a également été supérieur aux 18,5 millions d'euros prévus.