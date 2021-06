"La valeur de Bol ne se reflète pas encore dans le cours de l'action Ahold Delhaize"

Les analystes d'ING ont franchement revu à la hausse leur estimation de l'action Ahold Delhaize. Selon eux, le distributeur est bien positionné dans la course à la vente en ligne.

Chez ING, on était déjà très optimiste sur l'apport de Bol dans les comptes d'Ahold Delhaize. La rentabilité de leur modèle de vente en ligne a d'ailleurs souvent été louée par le marché.

Mais le changement des habitudes des consommateurs, amplifié par la crise sanitaire, a poussé les analystes d'ING à revoir leur copie. "Il y a une persistance du changement du comportement des consommateurs en faveur de la distribution alimentaire et au détriment des services alimentaires, alors que le cours de l'action est resté inchangé à son niveau d'avant-crise".

Bol, une valeur mésestimée

Les analystes n'ont pas tort de pointer l'apathie du cours de bourse . Ce lundi, l'action occupe le haut du tableau à la Bourse d'Amsterdam, grappillant un peu plus de 1% en fin de matinée pour se rapprocher des 24,5 euros.

Elle avait commencé l'année 2021 pratiquement au même niveau et tournait autour des 22,5 euros, un an plus tôt.