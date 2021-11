L'indice Bel 20 à un sommet de 14 ans

Les investisseurs ont joué la carte de la prudence ce mercredi dans l'attente d'en savoir plus sur les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La Fed ne communiquant qu'après la clôture des marchés européens, les grands indices européens sont restés à proximité de l'équilibre et ont terminé la journée éparpillés.

Un Bel 20 record

Records à la pelle

Le DAX de Francfort et le FTSE 100 de Londres ont perdu des plumes alors que le CAC 40 parisien a gagné du terrain. Ce dernier a poussé un peu plus loin son record historique de clôture, battu la veille pour la première fois en 21 ans.

La tendance était identique pour le Stoxx 600 . L'indice élargi européen a inscrit un nouveau record à plus de 480 points et enchaîne sa cinquième clôture de rang dans le vert.

Next et Zalando peuvent aller se rhabiller

Les titres liés à la mode et l'habillement ont été boudés par les investisseurs à la suite d'un avertissement sur résultats du détaillant britannique Next, et des chiffres trimestriels du champion allemand des emplettes en ligne Zalando. Le groupe a fait état d'une chute de ses bénéfices au cours du troisième trimestre et a vu son titre s’effilocher de 9,4% à la Bourse de Francfort.