Le Bel 20 en rouge vif | "Achetez Ahold Delhaize" | Avis de brokers sur Ontex, KBC, ING et Aperam (+Briefing)

Le rouge vif est de mise ce jeudi midi sur les marchés européens qui se montrent plus prudents sur les perspectives économiques et l'évolution de la pandémie en Asie.

Toutes les valeurs du Bel 20 sont en repli, à l’exception de Cofinimmo qui reste stable. Deux autres SIR résistent également à la vague rouge: Aedifica (-0,2%) et WDP (-0,2%).

Quatre valeurs perdent aux alentours de 2%: Melexis , Aperam , AB InBev et AvH

Hors Bel 20, la biotech Bone Therapeutics chute de 6%. Dans le même segment, Advicenne recule de 3,8% et Sequana Medical de 3,7%.

Dans le haut du tableau, retenons Deceuninck (+1,3%), EVS (+1,1%) et Roularta (+1%).

Briefing actions belges

Engie et Umicore ont signé un accord de long terme d’approvisionnement en électricité, afin de fournir de l’énergie renouvelable à la nouvelle usine d’Umicore à Nysa en Pologne. Elle sera la première usine d’Europe à produire des matériaux pour cathode, un composant clef des batteries Li-Ion utilisées dans les véhicules électriques. Le communiqué.

> Ahold Delhaize : Bernstein a entamé le suivi de la valeur avec un conseil à "surperformer" (acheter) et un objectif de cours de 28,9 euros.

> Shurgard a signé un nouvel accord d’achat pour un bâtiment situé dans la région parisienne. Il ouvrira fin 2022 et proposera 800 unités de stockage. Le communiqué.

>Hyloris signale que le Maxigesic IV, un nouveau traitement breveté et non opioïde pour la douleur postopératoire, est désormais disponible en Allemagne et en Autriche. Le communiqué.