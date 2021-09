Le Bel 20 en rouge vif | Avis de brokers sur Ageas, Solvay et Telenet (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en nette baisse ce lundi matin tandis que le dollar évolue au plus haut depuis près d'un mois à deux jours des décisions très attendues de la Réserve fédérale, une attente qui décourage d'autant plus la prise de risque que les déboires du géant chinois de l'immobilier Evergrande continuent de plomber les marchés asiatiques.

Hors Bel 20, Asit chute de 9% et Cenergy de près de 5%. Advicenne et Acacia perdent 2,8%.

Briefing actions belges

>Audrey Hanard (bpost) : "Dans l’e-commerce, un modèle d’emploi respectueux est possible". On a fait connaissance avec Audrey Hanard, la nouvelle présidente (35 ans) de bpost, lors d'un Midi de L'Echo au Cercle de Wallonie Liège. Elle aime l’idée "d’évacuer cette opposition clanique et souvent stérile entre direction et syndicats". Notre article.