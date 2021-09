Le Bel 20 sous pression | Aperam chute | Targets relevés sur Ageas, Solvay et Telenet (+Briefing)

Hors Bel 20, Asit chute de 7% et Hamon de 7,6%. Advicenne et Unifiedpost perdent 4,3%.

Briefing actions belges

>Audrey Hanard (bpost) : "Dans l’e-commerce, un modèle d’emploi respectueux est possible". On a fait connaissance avec Audrey Hanard, la nouvelle présidente (35 ans) de bpost, lors d'un Midi de L'Echo au Cercle de Wallonie Liège. Elle aime l’idée "d’évacuer cette opposition clanique et souvent stérile entre direction et syndicats". Notre article.