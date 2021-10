Le marché apprécie les nouveaux saucissons de Ter Beke

L'action Ter Beke grimpe de 3% après avoir été suspendue dans l'attente de plus d'informations sur le rachat du propriétaire des marques Aoste et Marcassou.

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) avait suspendu l'action dans l'attente de plus d'informations sur le rachat d'Imperial Meat et de Stegeman. Ter Beke n'a pas divulgué le prix d'une reprise qui ajoute les marques Aoste et Marcassou à son escarcelle.