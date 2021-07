Les 5 actions préférées d'Anton Brink

Anton Brink est analyste en actions chez Antaurus Capital Management. Ses cinq actions préférées sont D'Ieteren, Daetwyler, Just Eat Takeaway, Partners Group et Reckitt Benckiser.

1) D'Ieteren

La principale filiale de D’Ieteren – connue chez nous sous la marque Carglass – est active dans le remplacement de vitrages automobiles. Aujourd’hui, les voitures sont équipées de l’Advanced Driver Assistant System (ADAS), un système intelligent d’aide à la conduite intégré dans le pare-brise.

Lors du remplacement de ces pare-brise, l’ADAS doit automatiquement être recalibré, ce qui génère un chiffre d’affaires supplémentaire et une importante hausse de la marge bénéficiaire. Notre optimisme est de plus en plus partagé, ce qui se confirme par le prix que certains investisseurs célèbres ont déboursé la semaine dernière pour acquérir une participation dans D’Ieteren.

Vue en plein écran La principale filiale de D’Ieteren, Carglass, est active dans le remplacement de vitrages automobiles. ©BELGA

2) Daetwyler

La société suisse Daetwyler , propriétaire, entre autres, de l’ancienne société Helvoet Pharma à Alken (Limbourg), est un des plus grands producteurs au monde de joints en caoutchouc, notamment destinés au secteur médical.

La combinaison entre des marchés finaux défensifs affichant chaque année une croissance supérieure à la moyenne, des barrières à l’entrée élevées et un nombre limité de concurrents nous semble attrayante. De nombreux investisseurs ne s’intéressent pas à Daetwyler parce qu’ils l’associent encore aux activités moins attrayantes de grossiste en ingénierie électrique, dont Daetwyler compte se séparer.

3) Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway est le plus grand site de commandes de repas en ligne au monde (en dehors de la Chine). Nous trouvons le modèle d’exploitation de Takeaway intéressant parce qu’il bénéficie d’un effet réseau évident.

Plus elle compte d’utilisateurs – aussi bien des consommateurs que des restaurants – plus la plate-forme gagne en valeur ajoutée. Nous considérons la livraison de repas comme faisant partie de la tendance à long terme de "food convenience". Les Belges ne commandent en moyenne que sept repas par an via internet, un chiffre révélateur d’un potentiel de croissance élevé.

4) Partners Group

Partners Group est un important gestionnaire d’investissements sur les marchés privés (Private Equity, Private Debt et Private Infrastructure). L’entreprise combine une forte croissance, une excellente rentabilité et d’abondants cash flows.

Ces 15 dernières années, les actifs sous gestion, le chiffre d’affaires et le bénéfice ont augmenté de 20% par an et on s’attend à ce que cette croissance se poursuive au cours des années à venir. Une autre caractéristique importante de Partners Group est la très forte prévisibilité de ses revenus.

5) Reckitt Benckiser

Reckitt Benckiser est une société internationale de biens de consommation qui se concentre sur trois secteurs: hygiène, santé et aliments pour bébés. L’entreprise possède en portefeuille plusieurs marques connues détenant des parts de marché importantes, comme Dettol, Durex et Strepsils.

Vue en plein écran Reckitt Benckiser possède plusieurs marques, comme Dettol, Durex et Strepsils. ©Bloomberg

Après une période difficile, un nouveau CEO a été nommé fin 2019 pour faire passer la croissance à plus de 5% par an. Pour y arriver, il a immédiatement annoncé des mesures substantielles.