Les 5 actions préférées de William Myncke

William Myncke est analyste financier chez Leo Stevens & Cie. Ses cinq actions préférées sont Smartphoto, Mayr Melnhof, Teleperformance, Melexis et Temenos.

1) Smartphoto

Smartphoto fournit aux particuliers des produits personnalisés, comme des albums photos et des calendriers. Ces dernières années, l’entreprise a enregistré une forte croissance , qui s’est traduite par l’ augmentation de ses liquidités . Celles-ci ont notamment été utilisées pour racheter des actions de l’entreprise et payer un dividende .

À moyen terme, l’entreprise ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires annuel de 100 millions d’euros (61 millions d’euros en 2020). Cette microcap se situe à un carrefour intéressant entre croissance, qualité et valeur .

2) Mayr Melnhof

Mayr Melnhof est le plus grand producteur de carton et de papier recyclés en Europe. Il produit également des emballages en carton, essentiellement destinés aux biens de consommation.

Mayr Melnhof est une entreprise familiale qui allie croissance régulière et marges stables . Elle profite de l’abandon progressif des emballages en plastique au bénéfice du carton. Cette société autrichienne se négocie à une valorisation intéressante sur la relativement modeste Bourse de Vienne.

3) Teleperformance

Teleperformance est le leader du marché des call-centers et affiche encore un important potentiel de croissance. Les multinationales ayant de plus en plus tendance à externaliser leurs services à des spécialistes, le chiffre d’affaires de Teleperformance est en nette augmentation.