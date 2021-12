Les analystes font monter CFE, AB InBev et AvH sur le podium

Le groupe de construction et de dragage CFE, le brasseur AB InBev et le holding Ackermans & van Haaren figurent au Top 3 des actions favorites des analystes pour 2022.

Pour 2022, les équipes d’analystes belges misent sur les entreprises bon marché affichant un potentiel de restructuration et sur les holdings défensifs. Avec en tête CFE, qui devrait se scinder en deux sociétés distinctes et créer ainsi de la valeur pour son actionnaire principal, Ackermans & van Haaren (AvH).

Pour la 26e année consécutive, les rédactions de L’Echo et du Tijd ont interrogé les équipes d’analystes belges sur leurs actions préférées. 14 courtiers en bourse, banques et magazines spécialisés ont communiqué leur top 5 pour la Belgique et l’étranger, ce qui représente au total 32 sociétés belges citées et pas moins de 57 entreprises étrangères. Sur la base de ces listes, nous avons distillé un top 10 belge et étranger. En cas d’ex æquo, nous avons départagé les entreprises en fonction de leur ordre d’apparition sur les listes.

A la Bourse de Bruxelles, les analystes ont adopté une position un peu plus défensive, optant la plupart du temps pour des actions de valeur qui, dans un contexte de hausse des taux, pourraient surperformer les actions de croissance. Par ailleurs, il est intéressant de noter que plusieurs équipes ont choisi des entreprises en restructuration.

1. CFE

Le groupe de construction et de dragage CFE remporte la palme avec six nominations. C’est autant que le groupe brassicole AB InBev, mais vu que les experts citent également à cinq reprises l’actionnaire principal de CFE, Ackermans & van Haaren, le groupe apparaît clairement comme le grand vainqueur.

"CFE correspond à plusieurs critères intéressants: c’est une histoire de croissance ‘verte’ à un prix très raisonnable." Analystes d'ING

"CFE vient d’annoncer la nouvelle la plus importante depuis que l’entreprise est passée sous le contrôle du holding Ackermans & van Haaren en 2013: la scission du groupe d’ingénierie marine DEME de la branche construction et immobilier", expliquent les analystes d’ING. "Cette opération permettra aux deux activités de se développer au sein de deux entreprises cotées solides. Nous sommes particulièrement positifs en ce qui concerne le secteur du dragage. Grâce à une forte hausse des adjudications et des nouveaux projets dans le secteur, l’équilibre entre l’offre et la demande commence à pencher en faveur du dragage. De plus, CFE est très fort dans la construction de parcs éoliens off-shore. Jusqu’à présent, le groupe était surtout actif en Europe et en Asie, mais il s’étend aujourd’hui aux États-Unis et au Moyen-Orient. CFE correspond à plusieurs critères intéressants: c’est une histoire de croissance ‘verte’ à un prix très raisonnable."

L’expansion du groupe aux États-Unis est une des raisons qui expliquent pourquoi les analystes y voient encore un important potentiel. "DEME a récemment remporté deux grands projets éoliens off-shore aux Etats-Unis, ce qui lui permet de se profiler au niveau mondial", argumente-t-on chez Van Lanschot. "Le momentum reste solide et, grâce à un carnet de commandes record, CFE a revu à la hausse ses estimations pour l’ensemble de l’année. À l’évidence, le groupe se porte bien."

Les analystes de Puilaetco recommandent de ne pas trop attendre pour acheter l’action CFE. "Cela pourrait coûter cher, car nous nous attendons à beaucoup d’intérêt des investisseurs pour ce beau parcours marqué par une croissance structurelle. La décote de holding de CFE devrait bientôt disparaître."

2. AB InBev

En remettant la médaille d’argent au plus grand groupe brassicole du monde, les analystes misent sur une reprise vigoureuse. "Le groupe est la principale déception des cinq dernières années au niveau du Bel20", explique-t-on chez l’Initié de la Bourse. "À cause de l’endettement élevé du groupe, l’acquisition de SAB Miller s’est transformée en cauchemar. La rentabilité s’est retrouvée sous pression et le dividende a été réduit, ce qui a fait perdre à AB InBev son statut d’action 'de bon père de famille'. L’avantage est que la valorisation est à nouveau raisonnable. L’action se négocie aujourd’hui à seulement 11 fois la valeur de l’entreprise (capitalisation boursière + dettes, NDLR) par rapport au bénéfice brut d’exploitation de 2022. Cela représente un potentiel de hausse, surtout si l’économie des pays émergents retrouve son dynamisme grâce à l’amélioration du taux de vaccination."

"AB InBev pourra profiter de la réouverture de l’économie si la situation relative à la pandémie de Covid se normalise." Analystes de KBC Securities

"AB InBev pourra profiter de la réouverture de l’économie si la situation relative à la pandémie de Covid se normalise", explique-t-on chez KBC Securities. "Son nouveau CEO, Michel Doukeris, vient de présenter des estimations encourageantes en termes de hausse des bénéfices à moyen terme. La valorisation à 17 fois le bénéfice attendu en 2022 est intéressante."

Chez Degroof Petercam, les experts comptent sur le virage stratégique amorcé il y a quelques années. "Auparavant, la stratégie de création de valeur s’appuyait essentiellement sur les économies et la consolidation. Aujourd’hui, elle mise sur la hausse du chiffre d’affaires via l’élargissement du marché et l’augmentation de la part de marché du groupe. Les marges sont à la traîne à cause de taux de change défavorables et de l’augmentation du prix des matières premières, mais ce n’est qu’une question de temps. Le changement de stratégie n’est pas encore intégré dans le cours."

3. Ackermans & van Haaren

Les excellentes perspectives pour CFE ont permis à Ackermans & van Haaren d’obtenir une place sur le podium. Le holding anversois contrôle certes 62% de CFE, mais dispose aussi d’autres atouts. Chez Banque Nagelmackers, on résume comme suit: "La branche financière, avec la Banque Van Breda et Banque Delen, gère des actifs record et affiche une forte croissance. Le groupe agricole Sipef profite d’une bonne production d’huile de palme et de prix élevés. La société immobilière Nextansa est prête à profiter des synergies de la fusion entre Leasinvest et Extensa. Ackermans se focalise sur des tendances importantes comme le changement climatique, les énergies renouvelables et l’agriculture durable. Cette stratégie devrait être payante à terme."

Chez BNP Paribas Fortis, les analystes citent une division sous-estimée du holding: la branche de Private Equity (ou entreprises non cotées). "Cette division devrait devenir un nouveau moteur de rentabilité du groupe, avec une sortie prochaine du distributeur de produits chimiques, Manuchar." Ackermans se négocie avec une décote de 6% par rapport à sa valeur intrinsèque. "C’est injustifié pour un holding qui affiche un tel palmarès."

6% Ackermans & van Haaren se négocie avec une décote de 6% par rapport à sa valeur intrinsèque.

Les experts de Leo Stevens & Cie rappellent qu’Ackermans & van Haaren a connu 77 hausses depuis son introduction en bourse en 1984. "Le holding continue à construire son avenir. CFE investit, par exemple, dans des projets relatifs à l’hydrogène et à l’exploitation des fonds marins. La branche de banque privée est en train de conquérir de nouveaux marchés, comme les Pays-Bas."

4. UCB et Tubize

Ces dernières années, les brevets de blockbusters d’UCB , le plus grand groupe pharmaceutique belge, sont arrivés à échéance, comme celui du Zyrtec (un médicament contre les allergies) et le Keppra (un médicament contre l’épilepsie). Le groupe a cependant démontré qu’il disposait du know-how pour continuer à remplir son pipe-line.

"UCB a comblé ces pertes grâce au lancement de trois médicaments à succès: le Cimzia, contre la maladie de Crohn et la polyarthrite rhumatoïde, le Vimpat, contre l’épilepsie, et le Neupro, notamment contre la maladie de Parkinson", explique-t-on chez Dierickx Leys. "En outre, UCB a présenté des résultats de tests encourageants pour d’autres médicaments, ce qui est rassurant pour le moyen terme. Le management a déjà annoncé qu’il s’attendait à voir le chiffre d’affaires augmenter de 5 à 6 milliards d’euros d’ici 2025 et la marge brute d’exploitation de 30 à 35%." Le courtier met cependant en garde contre le niveau élevé de risque étant donné qu’il n’est jamais certain qu’un nouveau médicament ira jusqu’à la commercialisation. Et les frais de recherche élevés pèseront encore sur les marges en 2021, tout comme l’an dernier.

Chez ING, on souligne le lancement prochain du Bimzelx, un "game changer" potentiel dans la lutte contre le psoriasis, une maladie de la peau. "Vu les excellents résultats cliniques, ce produit pourrait devenir le champion des ventes d’UCB, avec un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros d’ici 2029. Nous nous attendons aussi à des marges plus élevées grâce à l’Evenity (contre l’ostéoporose), pour lequel UCB a conclu un partenariat avec Amgen aux États-Unis et au Japon."

"Vu les excellents résultats cliniques, le Bimzelx pourrait devenir le champion des ventes d’UCB, avec un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros d’ici 2029." Analystes d'ING

Ceux qui souhaitent investir dans UCB avec une ristourne de 40% peuvent opter pour le monoholding Tubize . "Cette décote est supérieure à la décote moyenne de 30%", souligne un gestionnaire de patrimoine. "En outre, Tubize a remboursé ses dettes. Le holding devrait être en mesure d’augmenter son dividende ou sa participation dans UCB, ou encore de racheter ses propres actions."

5. Ageas

Ageas est repris sur la liste de trois équipes d’analystes, dont deux fois à la première place. "Ageas est un groupe d’assurance bien diversifié, actif entre autres au Royaume-Uni, au Portugal et en Asie en plus de son marché domestique, la Belgique", justifient les experts d’ABN Amro Private Banking. "En outre, le portefeuille est bien équilibré entre les assurances vie et les assurances IARD. Le rendement brut du dividende se situe à 5,8%, ce qui est très intéressant au vu des taux d’intérêt actuels."

"Ageas a presque entièrement tourné la difficile page de sa devancière Fortis", ajoute Test-Achats Invest. "Avec son nouveau plan à trois ans, le groupe s’attend à une hausse moyenne du bénéfice par action de 6 à 8% par an et souhaite également augmenter progressivement le dividende au cours des trois prochaines années. En 2021, le cours a continué à souffrir des turbulences sur les marchés financiers asiatiques, mais il devrait rattraper son retard grâce à la légère hausse des taux et de bonnes perspectives de croissance. Cerise sur le gâteau, Ageas représente une cible potentielle pour un candidat repreneur en raison de son actionnariat fragmenté."

6. GBL

"Plusieurs holdings belges ont réussi à réduire leur décote. Ce n’est pas le cas de GBL qui se négocie encore 30% en dessous de sa valeur intrinsèque", constate 1Vermogensbeheer. "Cela s’explique peut-être par le passé, lorsque le fondateur du groupe, Albert Frère, ne défendait pas toujours les intérêts des petits actionnaires. À l’époque, il était possible de répliquer à la perfection le portefeuille de GBL en achetant directement les actions. Depuis plusieurs années, son gendre Ian Gallienne est à la tête du groupe et se montre plus actif, mettant l’accent sur des participations susceptibles de profiter de l’évolution des tendances sociétales. En outre, GBL comprend 23% de Private Equity (actions non cotées) et souhaite passer à 40%. Gallienne s’inquiète beaucoup de cette décote. En 2022, il se pourrait qu’il puisse enfin s’en préoccuper un peu moins."

30% L'action GBL se négocie encore 30% en dessous de sa valeur intrinsèque.

"La décote est très élevée pour un portefeuille essentiellement composé d’actions liquides comme Adidas, Pernod-Ricard, SGS et Umicore", estime-t-on également chez KBC Securities. "GBL a investi dans des sociétés de croissance comme les jeux Voodoo et les vélos Canyon. GBL ne se transformera pas en un Sofina-bis en un claquement de doigts, mais le marché sous-estime son processus de transformation. De plus, Sofina se négocie avec une prime de 40%."

7. Barco

Le spécialiste de la projection d’images obtient trois médailles, dont une en or de L’Investisseur. "Mais il n’y a pas d’urgence à acheter l’action", estiment les analystes du magazine. "Avec ses projecteurs pour les cinémas, les écrans de divertissement et l’outil de réunion à distance Clickshare, Barco compte sur la période post-Covid, mais à cause de l’arrivée des variants du virus, de nouvelles mesures de restriction sont prises, en particulier en Europe occidentale. De plus, Barco devrait investir massivement dans de nouveaux produits dans les 12 à 18 prochains mois. Les fluctuations de cours sont autant d’opportunités. Avec des liquidités très confortables de 2,85 euros par action, la situation du groupe est saine. Les nouveaux co-CEO Charles Beauduin et An Steegen souhaitent rendre le groupe plus flexible. Ils misent à terme sur une marge de cash-flow opérationnel de 14 à 17%."

L'Initié de la Bourse et 1Vermogensbeheer soulignent également l’envie insatiable de Beauduin d’augmenter sa participation dans le groupe. Il a dépensé 14 millions d’euros pour acquérir 0,75% supplémentaire du capital de Barco. Il contrôle aujourd’hui un peu moins de 19% du groupe.

8. Ontex

Avec un recul de 37%, l’action Ontex affiche cette année une des pires performances de la Bourse de Bruxelles. Le fabricant de couches souffre du prix élevé des matières premières et du transport, d’une concurrence féroce et d’un endettement élevé. Mercredi, Ontex a émis un nouvel avertissement sur résultats. Les usines des marchés émergents sont à vendre. Pour certains, la baisse du cours représente cependant une opportunité d’achat.

"La volonté du management de se séparer des activités les moins rentables est une bonne chose et devrait permettre d’assainir le bilan d'Ontex" Analystes de Test-Achats Invest

"La volonté du management de se séparer des activités les moins rentables est une bonne chose et devrait permettre d’assainir le bilan du groupe", explique-t-on chez Test-Achats Invest. "Même si la remise en selle est plus lente qu’attendu, Ontex maintient ses objectifs pour 2023. Les estimations ne tiennent pas compte d’une baisse éventuelle des prix des matières premières. Le cours ne se situe qu’à 0,55 fois la valeur comptable et avec une décote d’au moins 35 à 40% par rapport à ses concurrents. Il ne tient pas compte d’une possible hausse des bénéfices. L’action doit cependant être réservée aux plus intrépides."

9. D’Ieteren

Avec un bond de 137%, le holding D’Ieteren est le champion 2021 de la Bourse de Bruxelles. Malgré cette hausse fulgurante, les experts y voient encore du potentiel. "La récente ouverture de l’actionnariat de la filiale de vitrages automobiles Belron illustre l’énorme valeur cachée de cette perle", expliquent les analystes de Puilaetco. "Si l’on se base sur la dernière évaluation de Belron – soit 21 milliards d’euros – l’action D’Ieteren vaut au moins 220 euros."

"À long terme, D’Ieteren a plusieurs fers au feu, avec la récente acquisition de la société spécialisée en pièces de rechange pour véhicules de levage, TVH Parts, le carnet de commandes record de D’Ieteren Auto et un solide trésor de guerre destiné aux acquisitions", conclut-on chez Van Lanschot.

10. Lotus Bakeries

10% Lotus Bakeries affiche une hausse annuelle de son bénéfice de près de 10%.

Le fabricant de biscuits et de spéculoos – ou devons-nous dire de "biscoff"? – ferme le top 10. "Lotus est une des plus belles histoires de croissance de la Bourse de Bruxelles", estime l’équipe de Leo Stevens & Cie, qui ne tarit pas d’éloges pour le groupe. "L’entreprise créée en 1932 a connu une incroyable croissance, y compris en dehors de la Belgique. Le développement de la marque Biscoff (spéculoos) est soutenu par l’internationalisation, l’innovation et l’élargissement de la gamme de produits. Résultat: une hausse du bénéfice annuel de près de 10% et une marge brute de 20%. Et le groupe ne manque pas d’ambition: son CEO Jan Boonen souhaite faire de Biscoff le troisième biscuit le plus populaire au monde, après Oreo et Chips Ahoy de Mondelez."

Chez Dierickx, Leys, on tient à souligner l’intérêt croissant pour les en-cas sains et naturels, avec des marques comme Nakd, Trek et Bear, qui sont également commercialisés dans des pays émergents comme l’Inde.

Ils ont manqué de peu le Top 10

Aux côtés du Top 10, 11 actions ont été citées à plusieurs reprises. Si vous cherchez des entreprises en croissance, peu risquées, et distribuant un dividende en hausse, vous pouvez par exemple acheter les groupes d’immobilier de soins Aedifica et Care Property , même si Telenet est l’entreprise la plus généreuse de la bourse en termes de dividende. Dans l’industrie, Bekaert et Solvay sont bon marché, estiment les experts. Ceux qui préfèrent miser sur la technologie peuvent jeter leur dévolu sur le fabricant de puces électroniques X-Fab ou sur le holding Sofina , actionnaire de nombreuses sociétés en croissance. Avec Kinepolis , vous pouvez tenter de profiter de la réouverture de l’économie. Et avec Mithra , vous prenez un peu plus de risques, mais le potentiel de son médicament hormonal est gigantesque.