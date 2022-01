AB InBev, star du Bel 20 | Rachat d'actions massif pour Ahold Delhaize | Nyrstar bondit (+Briefing)

Les actions européennes ont commencé l'année 2022 par de nouveaux plus hauts ce lundi, sur la lancée des performances solides de 2021, les perspectives de reprise économique continuant de l'emporter sur les inquiétudes liées à la pandémie.

C’est AB InBev (+3,5%) qui est largement en tête de l’indice de référence. Le brasseur est suivi par Aperam (+2,4%), Solvay (+1,7%) et GBL (+1,5%).

Les biotechs de l’indice souffrent avec un recul de 1,6% pour argenx et de 1,3% pour Galapagos .

Hors Bel 20, Nyrstar bondit de 12%. Des actionnaires minoritaires ont franchi le seuil des 15% dans le capital de cette dernière. Deceuninck grimpe de 8,3%, Nyxoah de 6,2% et Bekaert de 5,4%.

Bone Therapeutics (-3%), ABO Group (-2,4%) et Van de Velde (-2%) sont à la traîne.

Briefing actions belges

>Kris Vansanten et une série de sociétés et de personnes physiques ont franchi, à la date du 20 décembre, le seuil de 15% dans le capital de Nyrstar et détenaient, à cette date, une participation de 15,09%.