Les biotechs ralentissent le Bel 20

Les marchés européens ont démarré la journée en petite hausse. Vers 12 heures, les principales places du Vieux Continent gagnaient autour de 0,23%, toujours ragaillardies par la série de résultats et d'indicateurs américains publiés la veille et jugés solides.

Les places européennes s'acheminent vers leur meilleure performance hebdomadaire depuis plus de deux mois, avec, à ce stade, un gain de 2,1% pour le Stoxx 600. Le Bel 20 avance moins vite. Il gagne jusqu'ici 0,77% sur la semaine.

Bruxelles à la traîne

Malgré un début de séance positif, le Bel 20 a rapidement effacé ses gains matinaux. Vers 12 heures, il perdait moins de 0,1% et luttait pour ne pas repasser sous les 4.200 points. Les actions Argenx (-2,2%) et Galapagos (-0,9%) étaient les plus mal loties au sein de l'indice bruxellois.