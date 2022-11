Les investisseurs belges n'ont jamais été aussi pessimistes

Le dernier baromètre des investisseurs belges élaboré par ING montre que leur confiance envers les marchés boursiers est encore plus faible que pendant la crise financière de 2008.

"Il semble que la confiance générale dans les bourses s'est fortement affaiblie." C'est par ces mots qu'ING qualifie les résultats de son dernier baromètre des investisseurs belges. Celui-ci montre que la confiance de ces derniers est retombée à 57 points au mois d'octobre, soit son plus bas niveau depuis le lancement de l'enquête en 2004. Le pessimisme est ainsi encore plus marqué qu'au plus fort de la crise financière de 2008.

"Nous savons, grâce à des enquêtes précédentes, que les néerlandophones investissent relativement plus dans les actions, ce qui peut expliquer la différence perçue dans les rendements des portefeuilles." Peter Vanden Houte Économiste en chef chez ING Belgique

Depuis février, le baromètre d'ING évolue bien en dessous du niveau neutre de 100 points, ce qui montre que ce pessimisme n'a cessé de se renforcer chez les investisseurs belges ces derniers mois. ING l'explique par la chute des rendements des portefeuilles des personnes sondées. Plus de 60% d'entre elles ont déclaré avoir subi cette baisse. Pour la moitié des sondés, ce recul a provoqué une détérioration de la situation financière de leur famille. ING note que les néerlandophones sont plus nombreux (71%) à indiquer une évolution négative de leur portefeuille que les francophones (46%). "Nous savons, grâce à des enquêtes précédentes, que les néerlandophones investissent relativement plus dans les actions, ce qui peut expliquer la différence perçue dans les rendements des portefeuilles" souligne Peter Vanden Houte, économiste en chef chez ING Belgique.

Pas d'embellie

5 % Peu d'investisseurs belges voient un rendement supérieur à 5% pour un investissement durant dix ans à partir d'aujourd'hui.

La majorité des investisseurs sondés ne voit pas les marchés d'actions remonter dans les trois prochains mois. Ils semblent aussi entrevoir une période moins faste pour les bourses dans les prochaines années, puisque 64% d'entre eux pensent qu'un investisseur qui achèterait maintenant des actions et les garderait dix ans générerait un rendement annuel inférieur à 5%. ING observe que les investisseurs les plus actifs (qui effectuent plus de 10 transactions par an) se montrent moins négatifs que ceux qui investissent peu en bourse.

"Il semble que l'évolution négative des marchés financiers depuis le début de l'année ait complètement étouffé l'appétit des Belges pour les investissements." Peter Vanden Houte

Moins d'un quart des personnes interrogées estime que le moment est propice pour investir en bourse. "Il semble que l'évolution négative des marchés financiers depuis le début de l'année ait complètement étouffé l'appétit des Belges pour les investissements", relève Peter Vanden Houte.