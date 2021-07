Les investisseurs s'inquiètent du ralentissement des ventes d'H&M

Les marchés européens ont démarré le second semestre sur un rebond, les investisseurs reprenant espoir dans la croissance mondiale. Les derniers chiffres d'H&M ont déçu.

Les principaux indices actions en Europe ont clôturé en nette hausse jeudi, portés par des indicateurs macroéconomiques encourageants. Le Footsie britannique a progressé de 1,25%, le Cac 40 de 0,71% et le Dax allemand de 0,47%. Le Stoxx 600 Europe a, lui, grimpé de 0,62%.

L'activité dans le secteur manufacturière en zone euro a connu une croissance record au cours du mois de juin . Selon l'enquête mensuelle du cabinet IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI), l'indice PMI manufacturier a atteint 63,4 le mois dernier, contre 63,1 en mai. Qui plus est, le taux de chômage dans la région est tombée à 7,9% en ma i, contre 8,1% le mois précédent.

À l'exception du compartiment technologique (-0,67%), l'ensemble des indices sectoriels ont clôturé en hausse. Le trio de tête est composé des valeurs de l'énergie (+2,05%), des loisirs (+1,91%) et des médias (+1,61%).

Le titre Hennes & Mauritz (H&M) a lâché 1,08% à Stockholm. Le géant du prêt-à-porter a pourtant enregistré un bénéfice net de 2,77 milliards de couronnes suédoises (soit 273 millions d'euros) entre mars et avril, grâce à un bond de 75% de ses ventes nettes. "La société a bien résisté au 2e trimestre, mais le début du 3e trimestre a été mitigé, avec un taux de croissance 'un peu plus faible' qu'attendu", explique Jefferies. Les ventes ont augmenté de 25% entre le 1er et 28 juin.