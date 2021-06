Les nouveaux investisseurs belges toujours plus nombreux

10% des adultes en bourse

Pas de phénomène GameStop

La FSMA a constaté un intérêt limité des particuliers pour les actions "meme" (populaires sur les réseaux sociaux) comme GameStop, AMC et BlackBerry. Pour GameStop, seulement 4.237 Belges, en particulier des hommes de moins de 35 ans, ont investi dans cette valeur entre décembre 2020 et février 2021, au moment où celle-ci s'est transformée en champ de bataille entre les short sellers et les particuliers regroupés sur le forum WallStreetBets sur Reddit. "Par rapport aux investisseurs américains, c'est peanuts" souligne Jean-Paul Servais. "Le nombre d'investisseurs hollandais dans GameStop a été cinq fois supérieur aux Belges pendant la période", ajoute-t-il. La FSMA a aussi relevé que seulement 322 particuliers avaient misé sur le trio GameStop, AMC et Blackberry.