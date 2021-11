Les résultats de PostNL refroidissent l'action bpost

Henkel collé au mur

Le fabricant allemand de produits domestiques et d'adhésifs Henkel a fortement ralenti le Dax de Francfort en se liquéfiant de 6,5%. Le leader mondial des colles a indiqué en marge de ses résultats trimestriels qu'il souffrait après avoir taillé dans son objectif de rentabilité. En cause, la surchauffe des prix des matières premières et du transport. Au troisième trimestre, les ventes du groupe qui détient notamment les marques Le Chat, Schwarzkopf, Bref ou Pattex, ont toutefois progressé de 3,5% sur un an à 5,1 milliards d'euros.