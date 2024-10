Lotus Bakeries vaut désormais 10 milliards d'euros en bourse

Les investisseurs craquent complètement pour Lotus Bakeries . Après avoir déjà gagné plus de 45% depuis le début de l'année, signant au passage la deuxième meilleure performance au sein du Bel 20 (derrière UCB), le titre du fabricant de biscuits est une nouvelle fois dans le peloton de tête de l'indice bruxellois. Et inscrit un nouveau record à plus de 12.300 euros l'action. Bien loin au-dessus des 10.892 euros visés en moyenne par les six analystes qui suivent la valeur.