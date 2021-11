Marks & Spencer s'adapte et le marché applaudit

Les marchés d'actions ont terminé en légère hausse ce mercredi après la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis . Les prix à la consommation ont augmenté bien plus que prévu en octobre, de 0,9%, pour atteindre leur rythme annuel le plus élevé depuis 1990, à 6,2%. Mais le Stoxx 600 a pris 0,22%.

L'inflation aux Etats-Unis a atteint son rythme annuel le plus élevé depuis 1990.

Les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis sont arrivés ce mercredi juste après l 'accélération des prix à la production en Chine le mois dernier au rythme le plus rapide depuis 1995 et de la confirmation d'une inflation à 4,6% en Allemagne .

La saison des résultats d'entreprises va bientôt toucher à sa fin, et les marchés pourraient commencer à se dégonfler sous les pressions inflationnistes.

Les investisseurs ont toutefois préféré se concentrer sur les résultats de sociétés , tombés en nombre ce mercredi. "La saison des résultats d'entreprises va bientôt toucher à sa fin, et les marchés pourraient commencer à se dégonfler sous les pressions inflationnistes" a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Le secteur des médias (+1,46%) a signé la plus forte progression du jour, grâce au bond d' ITV (+15,14%) après ses résultats. La chaîne de télévisions britannique a indiqué s'attendre à ce que ses revenus annuels provenant de la publicité atteignent le plus haut niveau de leur histoire, grâce à la reprise économique. Toutefois, au sein du compartiment, S4 Capital , une société britannique de publicité en ligne, a chuté de 10,34% après avoir averti que ses investissements auront un impact sur son bénéfice d'exploitation.

Du côté des valeurs, Marks & Spencer a flambé de 16,48% grâce à des résultats meilleurs que prévus et le relèvement de ses perspectives de bénéfices. "Le relèvement des prévisions de bénéfices avant impôts de Marks & Spencer n'est pas une surprise totale, étant donné que les attentes élevées de bénéfices au premier semestre ont été dépassée, mais la concentration sur les ventes de vêtements à prix plein est encourageante. Cela, en plus de s'adapter aux ventes en ligne, permet à la division de l'habillement en difficulté depuis longtemps de se positionner pour poursuivre sa croissance" a souligné Charles Allen, analyste chez Bloomberg Intelligence.

Parmi les autres actions qui ont bien réagi après l'annonce des résultats, Alstom a pris 9,75%, ABN Amro 2,06% et Aalberts 6,23%.

Spie a bondi de 7,26% en raison de spéculation d'un éventuel rachat par Eiffage, selon BFM Business. L'acquisition d'Equans par Bouygues a relancé les espoirs d'un rapprochement entre Spie et Eiffage.

Just Eat Takeaway a reculé de 3,25% après l'annonce de l'acquisition par son concurrent Doordash de la plateforme de livraison finlandaise Wolt.

Ageas déçoit, Colruyt brille

Du côté de la bourse de Bruxelles, Colruyt (+2,16%)a signé l'une des plus fortes hausses du Bel 20 , porté par Ahold Delhaize, qui a relevé ses perspectives de revenus pour cette année (+4,19%). Telenet et Proximus ont aussi bien progressé ce mercredi, avec un gain respectif de 2,52% et 1,29%.