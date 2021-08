Montea accumule les éloges après son solide semestre

Montea a sensiblement relevé ses ambitions pour les années à venir et se voit comme un champion de l'immo logistique pesant plus de 2 milliards d'euros d’ici à 2024.

Le portefeuille immobilier de la SIR Montea ne cesse de gonfler. Il a passé le cap du milliard d'euros fin 2019 et dépasse à présent le milliard et demi d'euros.

Ce vendredi, l'action gagne un peu de terrain et tourne autour de son sommet, à 119 euros, soit 27% de plus qu'au premier janvier dernier.

Les analystes applaudissent

Les chiffres de Montea sont un poil supérieurs aux estimations de KBC Securities . Les analystes sont aussi agréablement surpris par le programme d'investissement de 800 millions d'euros que la société veut mettre en œuvre entre 2021 et 2024. Chez KBC Securities, on avait placé le curseur à 700 millions d'euros d'investissements.

Chez Degroof Petercam, on loue la "position stratégique tant en France qu'en Allemagne, qui pourrait contribuer davantage à la croissance après 2024" et la justesse du plan de croissance dévoilé la veille. Toutefois, Degroof Petercam considère les projections de croissance du bénéfice par action de la société "plutôt conservatrices, surtout si l'on tient compte de ses antécédents de croissance et de la forte dynamique du marché." La banque souhaite attendre plus détails sur le plan de croissance pour toucher à ses recommandations.