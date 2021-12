Nouveau record pour une biotech | UCB et KBC à la traîne | Barco visée par un "shorteur" (+Briefing)

La prudence est le mot d'ordre, ce mercredi midi, sur les marchés européens, les inquiétudes liées à la propagation du variant Omicron reprenant le dessus. Les indices US sont attendus en légère hausse.

La biotech Argenx , qui a touché un nouveau record à 315,2 euros est en tête de l'indice de référence (+1%). Telenet progresse de 0,9% et Aedifica de 0,8%.

KBC et UCB sont lanternes rouges avec des replis de 0,8% tandis qu' Umicore abandonne 0,5%.

Hors Bel 20, Kinepolis avance de 3% après l’annonce d’une marche arrière du Codeco. Bone Therapeutics grimpe de 9% et Atenor , qui a bouclé une vente en Roumanie, progresse de 3,6%.

Dans le bas du tableau, pointons la présence de Vastned Belgium (-2,4%), de la BNB (-1,8%) et d’Euronav (-1,4%).

Briefing actions belges

>Atenor a bouclé la vente du projet Dacia One en Roumanie au groupe Paval Holding. Cette vente a un impact net positif sur la trésorerie de l’ordre de 50 millions d’euros et apporte une contribution positive au second semestre 2021, précise la société. Le communiqué.