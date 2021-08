Nouveau sommet pour Umicore | Ageas lanterne rouge | Fidelity plus fort dans UCB (+Briefing)

Les principales bourses européennes sont en hausse ce mardi midi, dans le sillage de l'Asie, malgré les inquiétudes persistantes sur la propagation du variant Delta du coronavirus et sur un prochain resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

C’est Umicore (+0,9%) qui tient le haut du pavé au sein du Bel 20. L'action a touché un nouveau sommet. Elle est suivie par Elia (+1,1%) et par Melexis (+1,1%). De son côté, UCB prend 0,9%. Fidelity a renforcé sa position sur la valeur.

Ageas qui publiera ses résultats semestriels ce mercredi avant bourse est lanterne rouge (-0,8%). Colruyt recule de 0,5% et Aedifica de 0,4%. La SIR dévoilera également son bilan de mi-parcours mercredi matin.

Hors Bel 20, ABO Group grimpe de 5%, Avantium de 4,1% et Cenergy de 3,9%.

Dans le bas du tableau, on relèvera la présence de Genkyotex (-5,9%), de Qrf (-2,5%) et de Smartphoto (-2,5%).

Briefing actions belges

>Telenet va ramener la publicité sur tous les écrans. Avec le développement de systèmes d'enregistrement et de replay, il était devenu aisé de passer les publicités. Dès septembre, il ne sera plus possible d'éviter les annonces chez Telenet. Notre article.