"Orange Belgium doit se méfier de la malédiction du vainqueur"

"C'est une étape importante pour Orange Belgium , qui lui permettra de devenir propriétaire d'un réseau fixe en Wallonie et dans une partie de Bruxelles", souligne (Degroof Petercam). " Cela renforcera encore le profil de croissance de l'entreprise et l'aidera à gagner des parts de marché face à Proximus en prenant le contrôle du réseau derrière ses offres LOVE."

D'importants investissements en vue

Tout n'est pas rose pour autant. Aux yeux de plusieurs observateurs, Orange Belgium paye cher sa victoire. Son offre valorise VOO à 1,8 milliard d'euros. Ce qui, selon ING, est 30% de plus qu'espéré par les dirigeants de l'opérateur wallon, et plus de 50% au-dessus du prix fixé lors du précédent processus de vente. "Rien d'étonnant, compte tenu de l'importance stratégique (...) et du caractère historique de la vente", estime l'analyste David Vagman. Mais cela devrait pousser Orange Belgium à se comporter de manière rationnelle à l'avenir. Autrement dit, il est plus probable que la société cesse d'être un briseur de prix agressif.