Proximus et Telenet dopées par Telecom Italia | Avis de brokers sur UCB et Ahold Delhaize (+Briefing)

Les télécoms tirent le Bel 20 alors qu’une offre a été lancée sur Telecom Italia. Proximus prend 2,1% et Telenet 2%. Elles sont suivies par Galapagos (+0,8%), AB InBev (+0,8%) et AvH (+0,6%).

En queue de peloton, on trouve des biotechs comme Bone Therapeutics (-1,9%), Sequana Medical (-1,4%) et Oxurion (-1,9%). Cette dernière a émis un emprunt convertible à hauteur de 10 millions d’euros.

Briefing actions belges

>Recticel prend note de la recommandation des principales sociétés indépendantes de conseil en procuration Institutional Investment Shareholder Services Inc. (ISS) et Glass Lewis Europe Ltd. (Glass Lewis) aux actionnaires de Recticel de voter en faveur des deux résolutions concernant la vente prévue, annoncée précédemment, de son activité mousse technique à Carpenter Co. Le communiqué.