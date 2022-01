Quatre Belges parmi les holdings les plus performants au monde

Le top 10 des holdings les plus performants en 2021 prend une teinte étonnamment belge. Avec D'Ieteren, Floridienne, Brederode et Sofina, la Bourse de Bruxelles occupe quatre places dans le palmarès.

Jamais autant de noms belges n'ont figuré en tête du classement international des holdings diversifiés, calculé chaque année par nos confrères du Tijd. D'Ieteren a décroché la médaille d'or avec un rendement de 155 %, dividendes compris. La société d'investissement contrôlée par la famille D'Ieteren a surtout profité de l’intérêt des investisseurs internationaux pour sa filiale de vitrage automobile Belron. Le coactionnaire Clayton, Dubillier & Rice a vendu un important bloc d'actions Belron à BlackRock, le plus grand investisseur mondial, et à certains de ses partenaires, valorisant Belron à 21 milliards d'euros. À ce prix, Belron, la société derrière Carglass, représente 71% de la valeur intrinsèque de D'Ieteren.

25% La décote de l'action D'Ieteren est retombée de 40% à 25%.

En outre, le holding bruxellois a dépensé 1,2 milliard d'euros pour acquérir 40% des actions de TVH Parts, le leader mondial des pièces détachées pour chariots élévateurs. Ce faisant, le holding a finalement fait travailler sa montagne de liquidités et a réduit le risque de réinvestissement. La décote de 40% avec laquelle D'Ieteren avait commencé l'année était également excessive. Celle-ci est retombée à 25%, mais la plupart des analystes considèrent toujours que l'action vaut la peine d'être achetée. La famille a acheté beaucoup d'actions ces derniers mois.

Lire aussi Millésime 2021 fructueux sur le marché des fusions-acquisitions

Floridienne

Floridienne s’impose dans le top 10 pour la deuxième année consécutive. Les investisseurs savourent la forte progression de la filiale Biobest, numéro deux mondial de la pollinisation et de la protection des cultures par les abeilles et autres insectes. Par ailleurs, le recycleur de batteries SNAM pousse comme un chou. Il a trouvé un partenaire pour construire une nouvelle usine afin de traiter l'augmentation des batteries de voitures électriques. En tant qu'"action verte" par excellence, la participation du CEO Gaëtan Waucquez est recherchée par les investisseurs durables.

Le holding Sofina est la plus grande société cotée dans le portefeuille de Brederode.

Brederode a profité du boom du "private equity", ces sociétés non cotées qui représentent les deux tiers de son portefeuille. Le holding choisit également les meilleurs acteurs des actions cotées en bourse. La plus grande société cotée, qui représente 4,8 % du portefeuille de Brederode, est le holding Sofina , qui se retrouve en tête de liste pour la deuxième fois d’affilée. Chez Sofina, le "private equity" représente près des trois quarts du portefeuille. Le véhicule de la famille Boël cote 27% au-dessus de sa valeur intrinsèque, mais sa concentration sur les entreprises innovantes et ses solides antécédents incitent les investisseurs à s'emparer du titre chaque fois qu’il baisse.

La société suédoise EQT s'empare de la médaille d'argent du classement. EQT est la branche de "private equity" d'Investor , le holding de la famille Wallenberg qui a, lui, manqué de peu le top 10.

Lire aussi Année boursière 2021, un grand cru grâce à un petit club sélect

Cryptomonnaies et blockchain

Un nouveau venu, en troisième position, est Galaxy Digital Holdings . Ce holding canadien a été fondé par un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et vétéran de la blockchain, Mike Novogratz. Il investit exclusivement dans les cryptomonnaies et les sociétés actives dans la blockchain. Novogratz était déjà milliardaire avant la crise financière de 2008, puis il a perdu sa fortune, mais il figure à nouveau sur la liste des milliardaires de Forbes.

Vue en plein écran ©Filip Ysenbaert

Ce holding technologique fait figure d'exception, car les autres sociétés traditionnelles du secteur se sont particulièrement bien comportées. La forte reprise de l'économie et la menace d'une hausse des taux d'intérêt en raison de l'inflation croissante ont remis en avant les valeurs de rendement. Les holdings suédois Latour, propriété du milliardaire Gustaf Douglas, et Indutrade, propriété de la famille Lundberg, en ont profité. Les holdings du secteur de l'énergie telles que Otter Tail, Bonheur et Aker ont également obtenu de bons résultats, en raison de la hausse des prix de l'énergie.

La malédiction de Pékin

Les grands perdants sont les holdings dont les portefeuilles sont composés de grandes valeurs technologiques asiatiques. Les règles plus strictes et les restrictions sur les bénéfices imposées par Pékin au secteur ont durement touché la société japonaise Softbank , ainsi que Naspers et Prosus , dont le géant de l'internet chinois Tencent est la principale participation.

Bois Sauvage a fait un mauvais coup en vendant à bas prix sa participation dans le spécialiste de l'isolation Recticel.

Parmi les Belges, Texaf (-16%) et Bois Sauvage (+3%) ont sous-performé. Les résidences de luxe de Texaf à Kinshasa ont souffert d'une vacance limitée due à la pandémie au début de 2021, mais sont à nouveau pleines. Le Congo reste un pays à "haut risque". Le holding invoque l'augmentation des frais de justice et de sécurité pour protéger ses propriétés. Bois Sauvage a, lui, fait un mauvais coup en vendant à bas prix sa participation dans le spécialiste de l’isolation Recticel , tout en subissant la contre-performance du groupe de matériaux Umicore .

Les 82 holdings qui se sont qualifiées dans ce classement ont réalisé un rendement moyen de 30%, converti en euros et incluant les dividendes, soit plus que les 25% de gains de l'indice Stoxx 600 européen. L'indice MSCI World a fait légèrement mieux, avec un bond de 31%, mais près d'un tiers de ce résultat est dû à l'envolée d’autres devises par rapport à l'euro. Voilà qui démontre que les titres diversifiés méritent une place dans tout portefeuille à long terme.