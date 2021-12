Rebond du Bel 20 | Umicore et argenx en forme | Hyloris et ING se distinguent (+Briefing)

Umicore (+2,4%) redresse enfin la tête et domine l’indice de référence à jeu égal avec Ageas et Colruyt . Argenx (+2,3%) poursuit sur sa lancée tandis que Melexis progresse de 2,3%.

Sofina (-0,5%) et Elia (-0,3%) sont les seules valeurs en repli.

Hors Bel 20, Hyloris grimpe de 3,2%, ING aussi de 3,2% et Balta de 3,1%.

ABO Group (-3,6%), Fluxys (-2,9%) et Accentis (-2,4%) sont à la traîne.

Briefing actions belges

> Cofinimmo a acquis 100% des actions de la société qui détient une maison de repos et de soins récemment construite à Charleroi. La valeur conventionnelle du site s’élève à environ 18 millions d’euros. Le communiqué.

>Telenet prolonge d’un an son accord avec Liberty Global pour la plateforme vidéo Horizon 4 et l’application Horizon Go. Le communiqué.