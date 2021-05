Recticel suspendue pour cause d'AG | Avis de brokers sur Mithra et ING | L'immo VGP ex-dividende (+Briefing)

L'apaisement des craintes autour de l'inflation et un méga-deal en Allemagne ont permis aux marchés européens d'ouvrir en légère hausse ce mardi matin. Wall Street est attendue dans le vert.

Plusieurs indices boursiers européens ont inscrit des records dès les premiers échanges ce mardi, le bon accueil réservé à une importante OPA en Allemagne venant s'ajouter à l'élan donné par Wall Street et les principales places asiatiques après les déclarations de responsables de la Réserve fédérale américaine ayant rassuré les investisseurs sur l'inflation et l'évolution de la politique monétaire.

Avec un recul de 1,6%, Proximus est lanterne rouge. Ageas recule de 0,9% et Aperam de 0,6%.

Melexis (+1,8%), pour sa part, est en tête des hausses. Elle est suivie par Sofina (+1,5%) et Galapagos (+1%).

Hors Bel 20, Exmar grimpe de 5,8% et Nyrstar de 4,2%, tout comme Global Graphics .

Asit (-6,1%), Resilux (-2,1%) et Fluxys (-1,8%) sont à la traîne.

Le briefing actions belges

>Recticel dit "non" à Greiner et étudie les alternatives. Après sa rencontre d'hier avec Greiner, qui ne l'a pas convaincu, Recticel va étudier toutes les alternatives stratégiques, y compris le stand alone. La cotation de Recticel est suspendue. Notre article.