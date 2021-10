Résultats: un tiers du Bel 20 sous le feu des projecteurs

Melexis ouvrira le bal en dévoilant ses chiffres mercredi matin. D'après les données compilées par l'agence Bloomberg, les analystes tablent, en moyenne, sur des revenus de 162 millions d'euros, soit un tiers de plus que les 121,6 millions obtenus au troisième trimestre 2020. Le bénéfice net ajusté du spécialiste belge des semi-conducteurs devrait quant à lui être multiplié par deux à 31 millions d'euros.

Deux poids lourds

C'est jeudi que les détenteurs d'actions du Bel 20 auront le plus de données à dépouiller. AB InBev, Argenx, Solvay et Telenet sortiront leurs données trimestrielles avant l'ouverture de la Bourse de Bruxelles. Le chiffre d'affaires d' AB Inbev est attendu en hausse de 6% à 13,6 milliards de dollars, mais son bénéfice net ajusté devrait chuter de 25% à 1,07 milliard de dollars.

Le troisième trimestre d'Argenx ne devrait pas être un grand cru, si l'on en croit l'estimation moyenne des analystes: la perte devrait se creuser à 245 millions de dollars, contre -102,6 millions un an plus tôt. Et ce, malgré des revenus en hausse à 11,4 millions de dollars.