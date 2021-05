Spéculation sur Recticel | Deux targets relevés sur D'Ieteren | Avis de brokers sur KBC et ING (+Briefing)

Les biotechs du Bel 20 mènent la danse. Argenx s’arroge 2,1% et Galapagos 2,3%. Elles sont suivies par Ageas (+1,5%), UCB (+1,3%) et Solvay (+1,3%).

KBC , pour sa part, reste stable. HSBC a fixé le target le plus ambitieux sur le titre.

Deux valeurs seulement sont dans le rouge: Melexis recule de 0,1% et Proximus de 0,3%

Hors Bel 20, Recticel bondit de 9%. Un broker a relevé son objectif de cours sur la valeur. Roularta avance de 4,6%, IBA de 3,9% et Barco de 3,7%.

De son côté, Immobel recule de 4,4%. Le groupe immobilier a annoncé la cession d'un bâtiment. Nyrstar et Texaf perdent 2,5%.

Le briefing actions belges

>Les chambres d'étudiants sont exemptes de TVA et Xior n'a jamais tenu compte d’un changement potentiel. Xior tient à souligner que la décision du gouvernement de maintenir l'exemption de TVA pour les chambres d'étudiants n'a aucun impact financier sur Xior ou ses étudiants.

> Nyrstar tiendra son assemblée générale le 29 juin. Plus d’infos ici.

>À tenir à l’œil ce vendredi. Belgique. Inflation en mai. Assemblées chez Keyware et Crescent. Bekaert tient sa journée investisseurs. Zone euro. Confiance des consommateurs et des chefs d’entreprise en mai (11h). USA. Revenus et consommation des ménages en avril (14h30). Inflation en avril.