Target baissé sur Celyad et Galapagos | Avis de broker sur Recticel | KBC Securities aime Ageas (+Briefing)

Aedifica (-1,7%) subit le recul le plus sensible au sein du Bel 20. Malgré le fait qu'elle soit entrée dans la liste de valeurs favorites de KBC Securities, Ageas cède 1,5%. Galapagos , pour sa part, abandonne 1,4%. Goldman Sachs a réduit son objectif de cours sur la biotech.

Colruyt est en tête des hausses (+1,3%). Elle est suivie par UCB (+0,6%) et Umicore (+0,4%).

Hors Bel 20, Crescent progresse de 1,6%, Nyrstar de 1,4% et Warehouses de 1,4% également.

Eurocommercial (-2%), Oxurion (-2%) et EVS (-1,6%) sont à la traîne. Cette dernière ne fait plus partie des actions préférées de KBC Securities.

Le briefing actions belges

KBC Securities a retiré EVS et Xior de sa liste de valeurs préférées et y a inclus Intervest et Ageas .