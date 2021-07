Target baissé sur Galapagos | Avis de broker pour la Gimv | Orange Belgium stable (+Briefing)

Ouverture en repli, ce lundi matin, sur les marchés européens à l'entame d'une semaine chargée en résultats et en indicateurs économiques.

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse, ce lundi matin, alors que la semaine s'annonce particulièrement chargée avec une pluie de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques de premier plan, sans oublier la réunion monétaire de la Réserve fédérale.

UCB (-1,3%) est lanterne rouge au sein du Bel 20. Ageas abandonne 0,8% tout comme WDP et Galapagos . Un broker a réduit son objectif de cours sur la biotech.

Hors Bel 20, Global Graphics grimpe de 3,8%, Ekopak de 3,3% et Exmar de 2,3%. Orange Belgium , qui a publié des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, grappille, pour sa part, 0,10%.

Les plus mauvaises prestations reviennent à Oxurion (-2,3%), Asit (-2,3%) et Nyxoah (-1,8%).

Briefing actions belges

> Cofinimmo ajoute le Royaume-Uni à son portefeuille. La société immobilière réglementée Cofinimmo annonce une triple acquisition dans les soins de santé au Royaume-Uni pour plus de 66 millions d'euros. Notre article.

>Le gouvernement belge a approuvé le septième contrat de gestion avec bpost . Grâce à ce contrat, bpost pourra continuer à exercer, lors des cinq prochaines années, les services d'intérêt économique général sur lesquels portait le sixième contrat de gestion, en plus des nouveaux services publics digitaux. Le communiqué.

> Orange Belgium a publié des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes et a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Le communiqué.

>Befimmo s’associe à Standard International et annonce l’ouverture de "The Standard, Brussels" qui ouvrira ses portes en 2020 au sein du ZIN, le projet de rénovation en cours des tours 1 et 2 du World Trade Center géré par Befimmo. Le communiqué.